La suite ==============>- Méridia est la Princesse Daedra de la vie, et Dame des énergies infinies. Elle fait partie des très rares Princes Daedra considéré comme non maléfique. Les Terres de Méridia dans Oblivion sont collectivement connus comme "Les Chambres Colorées". Baignées de lumière blanche, elles se présentent sous la forme de structures coralliennes et d'un vaste champ de rochers flottants, le tout baignant dans une "eau" luminescente mais néanmoins suffisamment solide pour marcher dessus.Méridia apparaît toujours sous la forme d'une jeune femme, elle méprise les morts vivants sous toutes leur formes, nécromancien et fantômes également et souhaite que le monde soit purifier de ces choses. Son artefact est Aubéclat, une épée très utile contre les morts-vivants, qui les fait s'enflammer à chaque coup. Son ennemi juré est Molag Bal, un autre prince daedrique qu'on va voir ci dessous.- Molag Bal est le Prince Daedra du viol, de l'esclavage des mortels et de la soumission, autant dire qu'il annonce la couleur... Il est aussi connu sous le nom de "Roi du Viol" ou le "Conspirateur". Il est le créateur du vampirisme et de la nécromnacie. Il a une alliée, Azura, et, d'après le Recensement impérial sur les Princes Daedra, Mehrunes Dagon serait son frère aîné. Ses pires ennemis sont Arkay, Boéthia et Méphala. Il a beaucoup de fils et filles qui sont pour la plupart des monstres. Ses artefacts sont la Masse de Molag Bal et les anneaux vampiriques.Molag Bal ressemble à un immense bipède hybride, d'un taureau et d'un reptile, et apparaît généralement avec des cornes, des crocs, des griffes et une longue queue. Son apparence écailleuse est compensée par son comportement. Son plan d'Oblivion se nomme Havreglace (le Cairn de l'âme semble être une partie de ce royaume) qui est une copie satirique de Nirn et est peuplé de daedroth. Le sol est vaseux, le ciel est en feu et l'air est glacial. Havreglace n'a pas de logique à part la mort et la destruction.Les gens piégés ici ne sont ni morts ni vivants mais semblent être condamnés à errer sans but toute l'éternité, sans être au courant du temps qui passe. Le Cairn de L'âme qu'on peut retrouver dans l'extension Skyrim Dawnguard est gardé par les Maîtres Idéaux, des squelettes géants très puissants et qui font office de gardien de ces lieux, ils empêchent toute personne de s'échapper. Il est le créateur des gemmes spirituelles, ce qui permet aux nécromanciens de manipuler et capturer les âmes à leurs guise. Il est par conséquent vénéré par les nécromanciens et les vampires, dont il est courant de trouver des autels qui lui sont dédiés dans leurs repères.Son culte est extrêmement important, malgré son plaisir à torturer et faire subir un grand nombre d'atrocités aux mortels et âmes dans Oblivion. On trouve des sanctuaires partout en Tamriel. Comme Merhunes Dagon, Molag Bal a déjà tenté plusieurs fois d'envahir Tamriel.Molag Bal est le Prince Daedra à l'origine du vampirisme. Il a violé et torturé Lamael Bal, une jeune fermière. En lui lâchant une goutte de son sang, il la transforma en vampire. Plusieurs siècles plus tard, beaucoup de personnes disent être le premier vampire. Le plus connu est le Seigneur Harkon.D'après la tradition, les femmes vénérant Molag Bal doivent passer les épreuves de Havreglace. Ce sont des épreuves très difficiles et les rares gagnantes en ressortent vampires de sang-pur. Ainsi, on les nomme les Filles d'Havreglace.- Namira ou La Dame de la Putréfaction, est la Princesse Daedra dont la sphère est l'ancienne obscurité. Son artefact est l'Anneau de Namira. Son royaume est nommé le Scuttling Void. On ne sait rien de ce dernier, ni de ses éventuels habitants. Toutefois, il est dit que le Conseil des Anciens a fermé les routes menant à ce plan, ce qui expliquerait pourquoi on en sait si peu.De même, on ne connaît pas ses relations avec les autres entités divines. Cependant, à l’instar de la majorité des Princes Daedra, Ebonarm est farouchement opposé à elle.Il y a peu de cultes dédiés à Namira. Ses disciples sont censés devenir des mendiants, cannibales et autres personnes se "vautrant dans sa propre hideur". On la dit liée aux diverses maladies et il semble qu'elle soit responsable de nombreuses épidémie en Tamriel.- Nocturne est la Princesse Daedra de la nuit et des ténèbres. Elle est aussi connue sous le nom de "Maîtresse de la Nuit" ou "Dame de la Chance". Elle est la Maîtresse de la Guilde des Voleurs et des Rossignols.Les descriptions physiques de Nocturne sont assez rares, mais elle est généralement décrite comme étant dissimulée par les ténèbres et l'ombre. Elle est souvent décrite comme ayant l'apparence d'une femme ordinaire, drapée d'une cape et encapuchonnée afin de masquer son visage et son corps. Elle est représentée bras tendus avec un rossignol posé sur chacun de ses poignets.Nocturne se réclame elle-même représentante du Vide d'Oblivion sous les noms de Mère de la Nuit ou Maîtresse de la Nuit. En tant que représentante de l'insondable et de l'énigmatique, elle considère que les humains ne peuvent pas la comprendre. Les fidèles de Nocturne sont principalement des personnes agissant dans le secret ou la nuit, comme les voleurs ou les espions.Cependant, les duperies de Nocturne ne sont pas nécessairement dangereuses ou violentes comme celles de Boethia. La nature mystérieuse de Nocturne est l'essence même de sa personne : elle ne cherche pas à atteindre un but spécifique, elle se contente simplement d'être énigmatique. Ainsi, si la plupart des voleurs considèrent Nocturne comme leur patronne, les assassins préféreront se diriger vers une déité plus virulente comme Molag Bal ou Mephala.Son Royaume est nommé Crépuscule Éternel, on ne sait pas grand chose sur ce royaume si ce n'est que de nombreux corbeaux y résident, et qu'il est parsemé d'épaisses forêts plongé dans une nuit sans fin.Nocturne possède 3 servants mortels sur Nirn connus sous le nom de Rossignols. Ils la servent, recevant un pouvoir sur les ténèbres, le subterfuge et les conflits en échange de leur dévouement. Lorsqu'un Rossignol lui jure allégeance, il est lié à vie et au-delà à servir la Maîtresse de la Nuit. Il devra ainsi veiller sur le Mausolée du Crépuscule et sur le royaume du Crépuscule Éternel jusqu'à ce qu'elle le libère de ses services. Ses artefacts sont la l'Arc des Ombres, Le Capuchon de Nocturne est la clé Squelette.- Péryte est le Prince Daedra des tâches, de l'ordre et de la pestilence. Il est aussi connu sous le nom de Seigneur Décharné ou encore Tyran. Il est considéré comme l'un des princes daedriques les plus faibles, malgré sa représentation sous la forme d'un dragon. Il est chargé des plans inférieurs d'Oblivion.Son artefact est Parasortis, un bouclier Dwemer avec une queue de dragon.Péryite est l'un des princes daedriques les moins connus puisque son nom n'apparaît pas dans l'histoire de la culture de Tamriel. Il apparaît généralement aux yeux les mortels sous la forme d'un dragon ou sous l'aspect de rats. Indirectement, Péryite a influencé l'existence de la plupart des mortels vivant sur Nirn à travers l'histoire. Bien que de nombreux mortels l'ignorent, il est à l'origine de nombreuses épidémies.On raconte que Kyne livre à Péryite les âmes des rats quand ils meurent.Il est généralement classifié comme un daedra malfaisant, au même titre que Mehrunes Dagon et Vaermina, pour les hommes et les elfs.Parmi les plans qui constituent Oblivion, le "royaume" de ce daedra, appelé Puits de , sont inaccessibles aux mortels. Ces disciples rencontrent d'ailleurs de sérieuses difficultés lorsqu'ils essaient de rentrer en contact avec lui : bien souvent leurs âmes se retrouvent emprisonnées sur plan de Mehrunes Dagon ou les Terres Mortes. Il est en guerre contre Vaermina et Méphala.- Sanghin est le Prince Daedra de la débauche et des aspects sombre de la nature humaine. (Luxure, paresse, avarice...) Il se plaît à jouer des tours aux mortels, et il est considéré comme le patron des pécheurs. Il est souvent représenté avec une bouteille de vin à la main.Aucun écrit ne fait mention de son royaume mais il possède un grand nombre de "poches de plaisir. Son artefact est la Rose de Sanghin qui permet d'invoquer des Daedra. Comme Péryte, il est aussi considérer comme l'un des Princes Daedra les plus faible. Il est en conséquence servit par des Daedra de moindre puissance notamment les galopins, les mazkens et les ogrims.Mara et Ebonarm sont farouchement opposés à Sanghin bien que Vaernima collabore avec lui.- Shéogorath est le Prince Daedra de la folie. Son royaume dans l'Oblivion est connu comme Archipel du Tourment , le Royaume de la Folie. Il est divisé en 2 parties : Mania, le fantastique, le côté coloré ; et Dementia, l'horrible, sombre, côté marécageux. Ses artefacts sont le Bâton du grand galopin, la Fourchette d'Horripilation, Grampoulis et le Wabbajack.Shéogorath savoure le fait de rendre les mortels fous ou leur faire exécuter des actions qui peuvent être considérées comme insignifiantes ou ridicules. Il est totalement imprévisible et peut aussi bien aider ou gêner tout mortel suffisamment malchanceux pour croiser sa route. Il fait souvent des commentaires absurdes ou socialement inacceptables. Il est également obsédé par le fromage.L'attitude de Shéogorath reflète la folie dont il est l'incarnation. Il répand la folie des Shivering Isles sur Nirn. Shéogorath est dépeint comme étant rebelle. Il est l'un des "Quatre Coins de la Maison des Troubles". Son arme de prédilection pour les mortels est le Wabbajack, qui peut transformer n'importe quelle créature en une autre créature au hasard. Shéogorath est la version "sombre" de Jyggalag le Prince Daedra de l'Ordre qui a justement basculé dans la folie et est devenu Shéogorath. Comme Merhunes Dagon et Molag Bal, il semble faire parti des Princes Daedrique les plus puissants.Shéogorath aime jouer, il aime défier ses frères et sœurs, plusieurs de ces défis sont relatés dans les Seize accords de la Folie.Azura, Hircine, Malacath et Vaernima sont connus pour avoir "joué" avec lui, et cette dernière partageant le même type de fidèles avec le prince de la folie, ils n'hésitent pas à se les disputer.Ne supportant pas de perdre, il n'hésite pas à tricher, confer le défi posé à Azura, où cette dernière doit prouver que la solitude n’amène pas à la folie. Sure d'elle, elle impose alors un siècle de solitude à une de ses prêtresses sans qu'elle ne devienne folle. Azura étant sur le point de gagner, Shéogorath n'hésite pas envoyer ses serviteurs daedriques déranger la prêtresse.Pour continuer à se jouer des autres princes, Shéogorath prend parfois leur place lorsqu'ils sont invoqués par des mortels, tout particulièrement durant les orages.Mais quoi qu'il en soit, Shéogorath n'a pas d'ennemi à proprement parler, son humeur changeant constamment, son avis envers les autres dieux en fait de même.- Vaermina aussi nommée la Tisserande de L'ensemble ou la Pourvoyeuse est la Princesse Daedra des cauchemars, des rêves, des mauvais présage et de la torture.Le royaume de Vaernima est le Bourbier. Ce n'est qu'une succession de cauchemars tous plus horribles les uns que les autres. On ne sait donc pas s'il a une forme concrète ou pas, et donc si des êtres y vivent.Une fois dans leBourbier, Vaernima collecte les souvenirs des rêveurs grâce à leurs rêves, et les remplace par des cauchemars. On ne sait pas ce qu'elle fait de ces souvenirs.Alliée à Sanghin, elle a beaucoup d'ennemis,à savoir Ebonarm, Boéthia, Peryite et Hermaeus Mora.Vaernima est connue pour avoir créé un unique artefact : le Crâne de la corruption.Il semblerait que Shéogorath et Vaernima se font concurrence quant aux profils des adeptes, tous deux ont pour fidèles des artistes et de dangereux sociopathes. Ainsi, les deux Princes Daedra se disputeraient leurs adeptes, à travers des jeux et des concours. Par exemple, le volume IX des Seize accords de la folie relate la défaite de Vaernima dans un duel, et elle dut céder 60 de ses fidèles à Shéogorath.Bien que l'on attribue à Molag Bal la pérennité des Vampires, Vaernima semble avoir une grande influence sur eux. À l'instar des Sorcières de Glenmoril, elle est capable de concevoir le remède contre le vampirisme, Molag Bal devant négocier avec elle pour l'obtenir. Cette malédiction empêche de dormir convenablement, les vampires étant en proie à de terribles cauchemars.- Clavicus Vile (ou Vil Clavicus) est le Prince Daedra du pouvoir, de la conjuration, des vœux et des mendiants. Il est connu pour réaliser les vœux, le plus souvent ceux-ci sont malheureux pour celui qui a demandé le vœu.Les préoccupations principales de Clavicus Vile sont les vœux et les échanges juteux. Ses affaires avec Mundus, le monde réel, proviennent essentiellement de personnes qui souhaitent avoir quelque chose, et, en faisant apparaître Clavicus, ceci leur est donné. Cependant, il est aussi connu pour reprendre ses vœux dans des moments importuns pour le conjurateur. On ne sait pas pourquoi il fait cela, ce serait pour son propre amusement, sachant que les Princes Daedra aiment s'amuser avec les mortels (pour leur malheur).Il prend la plupart du temps la forme d'un petit homme avec une paire de cornes et avec une personnalité correspondant à son nom et son physique. Il adore s'amuser avec les mortels et les trouve drôles, mais déteste être ennuyé, c'est pourquoi il cherche toujours une occupation. Ses artefacts sont la Hache du Chagrin, le Masque de Clavicus Vile et la Coupe d'Amertume.Son Royaume est nommé les Champs du Regret, cela ressemble à une clairière tranquille, avec quelques arbres et cours d'eau, une maisonnette et sans autre habitant apparent que Clavicus Vile et Barbas, bien que le seigneur daedrique soit capable d'invoquer des serviteurs et d'y matérialiser divers objets.Ainsi s'achève cet article sur le lore des Princes/Princesses Daedrique, j'espère qu'il vous aura plu ! J'ai fait pas mal de copier coller j'en convient mais bon je trouvais ça inutile de redire la même chose plus ou moins différemment. J'ai quand même essayer durant cet article.