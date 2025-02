- Je teste un "nouveau concept" qui j'espère vous plaira et pour varier un peu de ce que je fais d'habitude c'est à dire des tops. Je l'ai intitulé "Lore".La plupart d'entre eux se manifestent sous leurs traits masculins ou féminins, bien que n'ayant pas de sexe véritablement défini.Chaque Prince Daedra possède son propre plan d'Oblivion.Il existe en tout 17 Prince Daedra, je vais sûrement faire ce top en 2 parties sinon ça va être un peu trop long.- Elle est la Princesse Daedra de l'Aube et du Crépuscule. Sa sœur est Nocturne, la Maîtresse des Voleurs, elle est connue pour être l'une des Daedra les plus bienveillante, mais il est fortement déconseillé de la mettre en colère. Elle règne sur le Royaume Daedra de L'ombre et de la Lune, un monde très joli. Azura est connu pour être l'une des rares Princes Daedra de Morrowind n'étant pas considérés comme maléfiques, avec Méridia et Méphala. Après qu'on lui ai causé du tort, elle est responsable entre autre de l'irruption du Mont Écarlate, répandant une quantité immense de Cendre qui recouvre tout Morrowind. Ses artéfacts sont l'Étoile d'Azura et l'Astre Demi-lune.2)- Boéthia est le Prince Daedra des complots, des mensonges et des conspirations, autant dire que ça annonce la couleur avec lui... Comme tous les Daedra, Boéthia n'a pas de sexe prédéfinis mais il est souvent représenté comme étant un homme avec une cape, munie d'une énorme hache d'or. C'est l'un des Daedra qui se montre le plus facilement aux mortels, n'hésitant pas à leur proposer des pactes qu'ils regrettent d'ailleurs souvent amèrement par la suite... Il jouit des batailles et des conflits, et son culte se fait souvent lors de batailles à mort pour gagner ses faveurs. Boéthia est l'un des Princes Daedrique les plus malfaisant qui soit. Il s'intéresse aux mortels uniquement pour le divertissement et le sang qui pourrait couler. Comme Molag Bal ou Mehrunes Dagon, Boéthia se complaît réellement dans la mort et la destruction propre aux mortels (qu'il s'efforce activement de tourmenter).- Il est très souvent représenté en Morrowind ou de nombreux cultes lui sont dédiés. Son Royaume est le Mont du Serpent, un territoire munie de jardin labyrinthique et parsemé de tour tortueuse ou il y organise des tournois à mort nommé Tournois des 10 Sangs. Il est l'un des ennemis juré de Vaermina et Molag Bal, d'autres Princes daedrique qu'on va voir par la suite.- Et pas Emmaüs Mora hein faites gaffe :P, Hermaeus Mora donc est le Prince Daedra gardien de connaissance et de la mémoire.Il n'est pas connu pour être bon ou mauvais, mais il est connu pour être le gardien de la connaissance qui peut être à la fois utile et destructrice. Souvent appelé le démon de la connaissance, il serait à l'origine de la création de la Morag Tong (qui signifie à l'origine " Guilde des Forestiers") par association avec sa soeur Méphala.Il est généralement représenté sous une masse grossière de tentacules.Hermaeus se dit lui même comme étant l'un des Princes Daedrique les plus anciens. Il aurait des liens avec Akatosh, le Dieu du Temps ce qui peut donner du crédit à sa théorie. Il a pour ennemi Vaermina. Son Royaume est Apocrypha, qu'on peut retrouver dans l'extension Dragonborn de Skyrim. Dans ce royaume, il existe une bibliothèque infiinie renfermant toutes les connaissances. Elle est hantée par des fantômes avides de ce savoir. Herma-Mora occupe une place controversée dans le Panthéon Nordique étant donné qu'il n'est pas vénéré mais craint, selon les légendes nordique il serait un ancien démon d'Atmora ayant presque réussi à convaincre les Nordiques de devenir Aldmer. Son Royaume est gardé par des Rôdeurs et des quêteurs, et c'est également dans ces lieux que réside Miraak et ses dragons. L'Oghma Infinium est l'un de ses artefacts et on dit qu'il permet de nouvelles et précieuses connaissance même si ce livre peut rendre "fou".Il ya aussi les Livres Noirs, d'autres artefact qui permettent une fois lu d'être transportés dans le Royaume d'Apocrypha. Ils contiennent des connaissances secrètes qui accordent à son lecteur de grands pouvoirs.- Hircine est le Prince Daedra de la Chasse, et le créateur de la lycanthropie (loup-garou). Hircine fait partie des princes daedra comptant le plus de disciples. Il est le père de tous les thérianthropes (humains ayant la capacité de se transformer en animal) tels que le loup-garou, l'ours-garou, le sanglier-garou, le lion-garou et le crocodile-garou. Il témoigne à ces êtres si particulier beaucoup de respect et n'hésite pas à louer leur actions, qualité extrêmement rare chez les daedra.Ses artefacts sont la Bague d'Hircine, la Lance de Cruelle Miséricorde et la Peau du Sauveur.La prophétie de la Lune Sanglante est une légende du peuple Skaal, une tribu Nordique originaire de l'île de Solstheim. Selon cette prophétie, à chaque ère, le prince daedra Hircine fait son apparition sur Mundus lors d'une chasse sauvage (pas celle de The Witcher 3). Elle est en 4 cycles, mais ça serait un peu trop long à rentrer dans les détails mais sachez juste qu'à la fin de ces 4 cycles, Hircine traque soit l'intégralité d'une tribu, soit un homme en particulier.Le royaume d'Hircine, appelé les Terrains de Chasse, est un monde pris dans une lutte perpétuelle entre le prédateur et la proie. Rempli de créatures fantastiques ou ordinaires, en plus des monstrueux lycanthropes, c'est une forêt mystique aussi belle que dangereuse.- Non on parle pas d'un jeu en ligne dans lequel il y aurait des "giga lag" mais bien d'un Prince Daedra x) Il est donc le Prince Daedra de l'Ordre, antithèse de Shéogorath qui lui est le Prince Daedra de la folie.Jyggalag représente l'ordre logique et la déduction, et tient compte de tous les détails des détails du monde et de toutes les actions qui se passent et se sont passés sur Mundus ou en Oblivion, et ce bien avant qu'ils ne se produisent réellement. Ainsi, il croit en la certitude et le déterminisme, et pense que le concept d'individualité est une illusion.Il est le seul Prince Daedra connu à ne pas posséder un artefact daedrique connu, si ce n'est sa propre épée. Il apparaît uniquement dans l'extension The Elder Scrolls IV: Shivering Isles du jeu The Elder Scrolls IV: Oblivion.Iy a longtemps, Jyggalag fut l'un des Princes Daedras les plus puissants, tellement puissant que ses homologues daedriques commençaient craindre son pouvoir. Par conséquent, ils le maudirent à vivre en opposition à tout ce qu'il défendait, à vivre la vie d'un fou et à se repaître du chaos et de la folie plutôt que de l'ordre et de la logique. Depuis, il est devenu le Prince Daedra de la folie, Shéogorath. Cependant, il est autorisé à reprendre sa forme "originelle" lors d'un événement appeler Marche Grise. C'est le seul Prince Daedra à avoir 2 Identités bien qu'elles soient l'exact opposées et qu'il compte aussi parmi les Princes Daedra.Son royaume, sa grande bibliothèque ordonnée, s'étendait toujours plus à travers l'Oblivion, ce qui a fait prendre peur à ses pairs, qui décidèrent de maudire Jyggalag en le transformant en Shéogorath, qui est son inverse total au niveau de la personnalité et de la représentation.- Malacath est le Prince Daedra des bannis, des exclus et des malédiction. Son artefact est Volendrung, ou Marteau de Puissance, un marteau forgé par le clan Dwemer Roken dans la région de Lenclume. Il a aussi forgé la hache Châtiment permettant d'envoyer les autres daedra dans le néant.De nombreuses orcs le considèrent comme le Roi des Dieux.Il aime particulièrement les conflits et voir les mortels se battre entre eux. Mais malgré sa férocité, il est bienveillant envers ses adeptes. Il est aussi connu pour maudire les chefs orcs en cas de négligence. règne sur Fossendre, un endroit désolé et inhospitalier, le plan d'Oblivion le plus difficile d'accès. Les Orcs qui vénèrent Malacath résident dans la Forge Cendreuse, un endroit où se déroulent de perpétuels festins, beuveries et combats, et où chaque Orc est le chef et a plusieurs épouses. Malacath est souvent représenté comme étant un Orc munissant une grande épée et simplement vêtu d'un pagne, bien qu'on ignore sa forme réelle. Il a beaucoup plus de respect envers le peuple Orc que toutes les autres races en Tamriel.- Merhunes Dagon est le prince de la destruction, du changement, de la révolution, de l'énergie et de l'ambition.Son Royaume ou plan D'Oblivion est les Terres Mortes, un lieu désolé empli de lave et d'orage ou resident de nombreux Drémora comme Daedra. Il est également le principal antagoniste de TES IV Oblivion.Mehrunès Dagon est l'ennemi de toutes races mortelles, et a tenté de conquérir le monde physique à plusieurs reprises. Le raisonnement derrière ses nombreuses tentatives d'invasion porte sur sa conviction que Tamriel est en fait un plan d'Oblivion qui lui appartient à juste titre.- Dans le lore de Tamriel, il est souvent considéré comme étant le Prince Daedra le plus puissant qui soit, dont même certains autre Princes Daedra évitent de provoquer, parfois même s'allient à lui. Il est responsable entre autre de la Crise d'Oblivion, un événement chaotique ayant eu de nombreuses conséquences dans le Royaume de Tamriel. Merhunes Dagon est représenté comme étant un monstre hideux à la peau rouge, munie de corne. Il pourrait représenté le diable en personne dans notre monde à nous. Il est vénéré par les adeptes de l'Aube Mythique, bien que pour lui, ce ne soit que des pions qui servent juste à le divertir et l'honorer, son culte est intedit et traqué par les vigiles de Stendar, vu la désolation que Dagon a déjà causé sur le monde.- Méphala est la Princesse Daedra du sexe, du meurtre et des secrets. Elle est aussi appelé Androgyne car n'ayant pas de sexe prédéfinis, bien qu'elle se représente le plus souvent sous la forme d'une femme pour apparaître devant les mortels. Son Royaume est nommé La Toile, il serait constitué de très nombreux autres plans tous relié entre eux de manière à former une toile... D'où le nom. Elle compte parmi les "bons" daedra aux côtés d'Azura et Meridia. Son artefact est la Lame d'ébonite, arme qu'elle n'hésite pas à offrir en récompense à ses champions. Elle est alliée de Malacath et a pour ennemi Peyrite et Molag Bal. Certaines légendes disent que Méphala serait la Mère de la nuit, leader légendaire de la Confrérie Noire, et par le passé de la Morag Tong puisqu'elle est associées au meurtres.Il reste encore 9 Daedra à voir mais ça sera pour la deuxième partie. Je m'excuse par avance car j'ai fait pas mal de copier coller mais j'ai quand même essayer parfois de faire mes propres phrases, j'espère que vous m'en voudrez pas trop x)