Je suis sur la fin de la zone 1 une fois les armes upgradé je roule sur cette fin même en difficile du coup j'ai décidé de passer la a la difficulté "voies des damnés" et je vous conseil de faire de même si vous appréciez les armes du jeux et les combatsEn normal ça doit être une promenade de santé le jeu..Limite tu te bat a main nue sans arme et ça le fait loul