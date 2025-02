"C’est un bac à sable, ce qui signifie que nous essayons de maximiser les options de votre choix dans le jeu. Mais il n’est pas purement axé sur le gameplay. Nous avons essayé de jouer sur nos points forts, parce que nos projets précédents étaient très axés sur la narration, sur une bonne histoire, des personnages intéressants et beaucoup de connaissances à découvrir.



Les possibilités ne sont pas vraiment infinies, car nous avons évidemment un personnage fixe que vous jouez avec Coen, et il a sa propre personnalité. Par exemple, nous vous permettons de tuer beaucoup de PNJ, et beaucoup d’entre eux peuvent être des PNJ très importants."



"Parfois, cela peut conduire à des résultats alternatifs ou même interrompre certaines quêtes. Et ceci, bien sûr, est lié à nos autres systèmes [...] le fait d’être un Pénombral signifie que vous avez une faim de sang pendant la nuit, ce qui peut conduire à la mort de ces PNJ si vous ne faites pas attention ».



« C’est la façon dont nous permettons au joueur d’interagir avec l’histoire. Il s’agit donc de maximiser l’autonomie et la liberté de choix du joueur, tout en proposant des récits de grande qualité, comme nous sommes connus pour les avoir créés par le passé. »

Mateusz Tomaszkiewicz, directeur créatif chez Rebel Wolves, a déclaré lors d'un autre entretien avec GamesRadar+ que les joueurs pourront choisir de tuer les PNJ dans le jeu. La disparition des PNJ aura un impact significatif , modifiant le déroulement des quêtes liées aux personnages, allant jusqu’à même les interrompre complètement. Étant un bac à sable narrative , The Blood of Dawnwalker proposera deux façons de faire des choix qui influenceront l'histoire , soit en réalisant des actions en jeu soit en suivant le fil de son histoire principal.En attendant sa nouvelle présentation cet été , The Blood of DawnWalker est prévu sur Ps5 , Xbox Series et Pc.