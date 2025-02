Vous les avez aimé ?



J'avais acheté le premier, je l'avais commencé et j'étais pas allé très loin, juste au début.



Aimant particulièrement les Metroidvania et ne sachant trop lesquels faire car je pense avoir fait les principaux mais peut-être pas tous, vos réponses vont clarifier ça tout de suite, j'ai acheté la version qui réunit les deux jeux pour les faire à la suite.



Esthétiquement les jeux sont très beaux, les musiques, en tout cas pour l'instant, sont très belles, les phases de plateformes et de combats sont pas dégueux non plus si j'ai bien suivi. Seulement voilà, j'ai lu quelques tests et critiques et askip il n'y a pas beaucoup de combats de boss dans le premier alors que dans le second, de ce que j'ai lu, vu et entendu, compris, il y en a plus. Globalement il paraît même que le deuxième Ori est plus étoffé que le premier au niveau du gameplay, nombre de boss, quêtes annexes et compagnie.



Du coup j'écris cet article pour récolter vôtre avis sur ces deux jeux. Les avez-vous aimé ? Si oui ou non, pour quelles raisons ? Lequel préférez-vous ?



Auriez-vous, par la même occasion, des Metroidvania qui déchirent plus ou moins à me conseiller, svp ?



Je vous en remercie d'avance



Bon courage pour la semaine.



Uram.