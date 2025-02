Ils (les chinois) travaillent 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Ils n'ont pas besoin d'un repas végan à la cafétéria, il n'y a pas de corruption dans la culture, ils travaillent et c'est tout. On dit que les chinois n'ont pas de créativité mais en fait ils ont une créativité immense.

Tencent est dans un marché où on ne peut pas entrer, ils vont copier le jeu et entrer en compétition frontale.

posted the 02/14/2025 at 11:00 AM by primerose