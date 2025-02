Sonnez l'aube d'une nouvelle génération avec le trailer de lancement de Monster Hunter Wilds, qui met en scène l'emblématique thème musical "Proof of a Hero".



La traque débute le 28 février et continuera au-delà via de multiples mises à jour gratuites. La première arrivera au printemps et sonnera le retour du grâcieux léviathan, le Mizutsune, dans Monster Hunter Wilds !



Nous avons le plaisir d'annoncer que la prochaine session de Bêta-test ouvert est prolongée de 24 heures pour toutes les plateformes !



Nouvelles dates : du 14 février 04h00 au 18 février 04h00 (heure française).

