Ma femme veux acheter une ps5 (elle a toujours joué sur cette plateforme) ,n'aillant plus trop de place sur mon meuble et que les jeux Microsoft sortent sur la console de Sony, je pense que ma Serie X va finir par retourner dans sa boite. Du coup je me pose une question concernant Forza Horizon 5.



J'ai un temps total de jeu dessus qui est assez important (vive les parties multi avec les potes) et bien que le cross save qui a été confirmer, qu'en est-il des extensions ?



Ma question est donc toute bête : le cross save sur ps5 me permettra-t-il de recup les extensions et voitures acquises durant mes parties sur Xbox ou bien vais je devoir repasser à la caisse (je sens que ça va être l'option deux et j'ai clairement pas envie de lâcher 100 balles pour le jeu + les 2 extensions)