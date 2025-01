Je profite de l’anniversaire de la sortie américaine du jeu pour vous partager une création super fun d'un groupe de fans.Une petite équipe de moddeurs a réussi à créer un Resident Evil 4 jouable en 2D à partir de Doom 2 et de Delta Touch.C’est terriblement prenant et amusant. En plus, il y a un aspect recherche avec des objets et de nouvelles énigmes, un peu comme les anciens volets. Ils ont même rajouté les contres aux couteaux de RE4 remake.Il y a actuellement deux campagnes : celle de Leon, qui se veut assez fidèle à l’originale, et celle de Hunk, plus action avec une petite touche d’humour par moments.Dommage qu’une copie de DOOM 2 soit nécessaire, sans parler de Delta Touch payant, ce qui rend ce mod encore plus "public niche" que d’habitude. Je mets quand même le lien du mod dans la description de ma vidéo, mais si vous préférez juste regarder plutôt que de jouer, vous avez les deux campagnes dans la vidéo ci-dessous, avec tous les combats de BOSS et la vraie fin pour Hunk. Bon visionnage.