DOCUMENTAIRE MYTHIQUE, réalisation parfaite. La DA, l'ambiance de Ninja Gaiden sur XBOX en 2004 (la version Black 1 est monstrueuse) et Ninja gaiden 2 X360 en 2008 dépassent selon moi ce qui existe en 2025, c'est dire...Le mythique ex-directeur et co-fondateur de la Team Ninja nous expliquait l'importance de programmer des adversaires intelligents, qui ont du répondant, et non des ennemis stupides et prévisibles.ENTRE AUTRE CREATEUR DE DEAD OR ALIVE & du TRES CHER DEVIL'S THIRD WII U.