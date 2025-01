Playstation ont décidé de lâcher 6 nouvelles minutes de leur nouvelle exclusivité console (tempo ? ) qui avait fait forte impression lors de sa première présentation: Phantom Blade Zero - Year of the SnakeToujours aucune date de sortie mais sera annoncée cette année. Prévue aussi sur PC - WindowsLa bande son c est juste de la folie, bordel après Wukong, on aura le droit a ce phantom blade, on est gâté !Voici la traduction :La version PS5 fonctionnera avec une fréquence d'images fluide et stable.Prend en charge l'amélioration PS5 Pro.« Conçu pour répondre aux véritables standards de la nouvelle génération. »Inspiré par les films d'arts martiaux hongkongais.Action axée sur les combos.Combat rapide et fluide.Bloquez, parez et esquivez les attaques ennemies.Combats de boss en plusieurs phases.Affrontez des groupes d'ennemis avec des attaques coordonnées.Armes offensives et défensives.Armes à thème serpent.Lames doubles Python Blanc et Vipère Rouge.Épée flexible Softblade Venimeuse.Moteur Unreal Engine 5.Dispose d'un « budget significatif » utilisé pour « repousser encore plus les limites. »« Un bond générationnel dans le jeu d'action. »L'annonce de la date de sortie est prévue pour plus tard en 2025.