Et comme chaque saison, Yuu Yoshiyama, l'animateur phare de Precure depuis 5 ans nous régale d'une scene d'action d'anthologie sur la licence.Cette fois çi, c'est sur Mahoutsukai Precure 2: Mirai days. La suite de la série se passant quand les heroines sont en dernière année de lycéeau passage, l'op qui est un remake de celui de la série d'origine mais sous amphetAprès, l'op de la série d'origine est déjà parmi les meilleurs générique d'intro de la licence

posted the 01/18/2025 at 08:00 PM by kraken