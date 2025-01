Salut à tous et Meilleurs vœux à vous !



Voilà je cherche un PC qui serait faite tourner les jeux VR telle que Half Life Alyx, Bonelab et autre



Je suis tombé sur cette config pour 850€ (voir ci-dessous)



Est elle bien pour les jeux actuelle (surtout sous UE5?)?



Merci pour votre aide les gars



* Processeur Intel® Core™ i5 12400 18 Mo de cache, jusqu'à 4,40 GHz

( plus performant que les Ryzen)



*RTX3060 MSI GAMING X 12Go DDR6 une carte puissant avec un refroidissement robuste conçu pour durer



*32Go RAM Corsair Vengeance 3200Mhz



*Carte mère ASUS TUF B660 PLUS Gaming GAMING WIFI 6E 2.5 Gbit/s + Bluetooth - ethernet 2.5 Gb/s - format atx ( grande carte toutes options 2024)



*Alimentation MSI 650W 80+ BRONZE ( supportera une 4070 si vous changez de carte graphique plus tard)



*SSD M2 Nvme Crucial P2 500Go haute vitesse 3000mb/s - demarrage windows en 10secondes



*Boitier ASUS TUF GAMING 4 ventilos dont 3 ARGB controlés par bouton dedié en façade ( format pleine ATX - qualité asus - robuste )



*Ventirad Thermalright ARGB 5 oleducs cuivres - le processeur reste à 23 deg en idle - 50 deg max en jeu



pâte thermic Artic MX-6 , configuration optimisée pour les jeux et applications lourdes, tout en silence et frais.



WINDOWS 10 64 Bit et derniers drivers installés ( le pc supporte pleinement

windows 11- possible de l’installer si vous le souhaitez)



PRIX DE LA TOUR : 849 Eur



Ou alors pour 750€

Ryzen 7 5700X, RTX 4060 Nvidia GeForce, MSI, SSD 1To, DDR 4



Merci à vous