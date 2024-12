Bonjour à tous,



Je me suis récemment lancé dans God of War Ragnarök et, comme le titre l’indique, j’ai perdu deux fois ma progression cette semaine. C’est frustrant, surtout que c’est la première fois que je rencontre ce genre de problème depuis que j’ai ma PS5. D’ailleurs, aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais eu ce type de souci, même sur PS4.



En cherchant sur internet, j’ai trouvé quelques utilisateurs qui semblent avoir rencontré des soucis similaires. Du coup, je suis découragé de continuer à jouer. C’est particulièrement rageant quand on a presque fini un royaume et qu’on revient à 50-60 % d'achèvement.



Moi qui voulais profiter de cette période un peu calme où j’ai plus de temps pour avancer dans le jeu que j’appréciais jusque là, mais là ça m’a refroidi.



Que me conseillez vous pour éviter que cela se reproduise ?



- Des utilisateurs suggèrent de sauvegarder manuellement, mais certains disent que même ces sauvegardes peuvent être affectées.



- D'autres proposent de désactiver la synchronisation automatique.



Je précise que je n’ai aucun problème de sauvegarde avec d’autres jeux. Pensez-vous que le problème puisse venir du disque ? Si oui, ce serait une première pour moi.