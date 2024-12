Résultat du Duel du week-end dernier :- Shadow of the Colossus remporte donc le duel, avec une avance quand même confortable. Ce duel sera le dernier de l'année, mais je continuerai l'année prochaine car ce "nouveau" concept vous plaît bien ^^

posted the 12/19/2024 at 08:47 AM by mrpopulus