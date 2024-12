Yo mina,J'aimerais partager une belle découverte qu'est ce Alien Dark Descent de Focus Entertainment. Ce jeu se retrouve sur le Gamepass et le PS Premium mais je vois personne en parler depuis sa sortie.Alors que c'est un excellent jeu de tactique en temps-réel sur la franchise Alien. Tout les bon ingrédients sont là, ambiance, lore, scénario, gameplay et le stress y compris.Il se base principalement sur Aliens (Alien 2 de James Cameron donc), bien que Ripley et toute sa bande ne soit pas là. On est sur un Spin-off mais avec toute la base des Marins qu'on retrouve dans le film.Que ça soit les véhicules, les armes ou les uniformes. Tout correspond bien, jusqu'au bip du capteur de mouvement (bien stressant en vérité haha). On est donc plongé à intervenir avec une squad de 4 Marins, qui récupère de l'expérience en les déployant mais aussi certaines spécialités qu'on peut choisir quand ils montent de grade. Toutes les évolutions dans les grades collent vraiment bien au film ainsi que les accessoires de guerre comme les tourelles ou les balles explosif et autres lance flamme.Lors d'une mission on doit à la fois gérer son matériels (munitions, soudure et kit médical) mais aussi le stress et traumas des Marins. Et c'est là, je trouve, le génie dans ce jeu. Car quand on déploie une team, on n'est pas obliger de faire toute la mission, car il faut veiller à revenir avec les marines vivant mais aussi de ne pas trop les traumatiser lors de trop longues missions. Bien qu'ils peuvent s'enfermer dans une pièce ou la/les portes sont soudées. Ce qui permet de baisser le stress, soigner les saignement et retrouver les points de commandements (ces points peuvent déclencher des actions spéciales).Tout en se disant qu'il faut attendre un jour pour relancer la mission une fois de retour au bercail. Avec comme contre partie, laisser les Aliens augmenter leurs rangs donc être plus menacent pour la prochaine mission. Vraiment excellent comme système. Car on a toujours envie de faire le next step, tout en se disant que c'est perma-death si ça foire. Bon, il y a toujours les sauvegardes pour recommencer aussi.Ce qui fait qu'on alterne entre gestion de la base (soins, recherche d'armement, gestions des promotions et spécialisations) pour bien veiller que nos Marins sont au moins 4 pour le prochain déploiement, pendant que les autres sont soit à l'hôpital, en entrainement ou voir carrément chez le PsyVraiment, c'est ma bonne petite découverte en ce moins de décembre. Je suis déjà à la mission 3 et je peux dire que tout évolue ainsi que scenario.Soit vraiment bon jeu à faire. Je vous conseil d'avoir au moins 2h pour le découvrir pour bien rentrer dans l'ambiance. Et bon dieu, qu'ils fassent une série inspirée du jeu. Où chaque épisode est une mission de déploiement! ça serait génial.Bref, il mérite de faire connaître et pour ma part avec Alien isolation et Alien 3 sur Megadrivesont vraiment les meilleurs jeux que j'ai testé sur cette univers que j'ai découvert dans les années 90 (j'était trop petit à sa sortie hein).Je parle bcp de stress dans cet avis, mais en même temps jouer à Alien tout pépér avec son petit thé à la verveine C'est pas trop le kiff!Et vous? Vous avez testé? Vous connaissez les autres jeux de Focus?