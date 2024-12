Enfin un vrai AAA console, avec du jeu Ingame. Et une retranscription du film à la quasi-perfection. ID Tech a tué le game, et sans utilisation de Unreal Engine 5.Avec des réglages graphiques poussés type PC (6mn25) pour la console la plus puissante de cette gen, principalement la XBOX X. Selon Digital Foundry qui - selon eux - "n'ont jamais vu de jeu avec le Raytracing aussi poussé, à 60 images/seconde malgré le niveau élevé de la définition."A partir 5mn30