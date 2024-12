Yo mina,Franchement je suis perplexe devant un problème de taille sur ce dernier Indiana Jones de Bethesda via le Gamepass.Après un download de 113Go, je lance le jeu... et j'entends un vieux doublage français... OMG que c'est mauvais et ça m'a sorti du jeu mais immédiatement. Impossible d'avancer plus dans le jeu. ça gâche vraiment l'expérience. Quand j'avais 10 ans en VHS tout pourri ou le dimanche sur TF1 ok. Mais là, entendre Harrison Ford avec une voix qui sort d'une EPAD... Pas moyen.Après, je me suis pas grave, on va vite changer ça et mettre la bonne VO aves sous-titre... Ben vous savez quoi, pas de version anglais sur les 113Go que j'ai dw!!! Du coup, je me dis c'est pas grave je vais le redownload en anglais. Mais je me rends compte qu'on ne peut choisir la langue dans le Gamepass en lançant l'installation...Du coup je cherche sur le net, sur le site de Gro$oft on explique en deux lignes et surtout très vaguement que c'est lié à la langue de l'OS. Donc j'installe l'anglais pour mettre Windows 11 dans cette langue que je comprends parfaitement. Mais quand je lance le GP il est toujours en français....Je me dis ok pas grave, ça prendre en compte que j'ai l'OS en anglais et va installer la bonne version....Ben devinez quoi!! C'est toujours en français et j'ai DW 230Go pour rien... Car j'ai désinstallé le jeu tellement ça m'a saoulé.Si vous avez une solution pour que je profites de mon Gamepass à 70€ pour 3ans... Car à part, COD BO6 et deux trois jeux que j'ai testé bien, je lance jamais ce Gamepass. Pour une fois que j'attends un jeu dessus me voilà bien déçuPuis pour bien finir l'histoire ce matin je tombe sur cette vidéoAlors, perso j'aimerais m'en faire mon avis mais là en français c'est pas possible. Au pire j'attends la version PS5 Pro pour le prendre. Mais apparemment il n'est pas si bon que ça donc l'option Gamepass est la meilleur pour ce jeu aussi beau mais tout autant vide de gameplay qu'une coquille. Par contre, bon scénario on dirait.Et vous vous en pensez quoi? Et surtout vous avez une solution?