Je trouve qu'il y eu pas mal d'annonces ces derniers temps concernant les jeux d'horreur et je pense que certaines choses ont dû passer incognito, notamment la ressortie en physique des Resident Evil sur PS5 le 6 décembre (méritax) et l'intriguant A.I.L.A, le nouveau survival horror a fond sur l'I.A.Je reviens sur tout cela en vidéo et voici un récapitulatif de cette dernière juste en dessous. Bon visionnage.