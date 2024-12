On voit que Squaresoft a appris des failles des deux premiers Final Fantasy, tant ce troisième opus les dépasse à tous les niveaux. Il est beau pour la console, certains sprites de monstres sont impressionnants, le système de combat est bien pensé, on retrouve l'XP du premier et les jobs, qui sont cette fois ci interchangeables moyennant des points de capacité, et pour l'époque de sa sortie, c'était déjà une sacrée innovation.

Le jeu s'avère passionnant dans son déroulement, avec des donjons très bien pensés poussant à l'exploration. Un FF dans lequel son scénario es également raconté par les PNJ qui l'habitent , et qui pourra à première vue être un peu plus en retrait notamment par rapport au deuxième épisode.

Attention cependant, il reste un jeu de son époque, et dispose donc de certaines contraintes comme un inventaire très limité ou des boss qui sont de véritables murs si vous ne trouvez pas le bon moyen de les vaincre. Le jeu est techniquement très propre, et Nobuo Uematsu signe une des meilleurs bande-son de la NES. Final Fantasy III est un épisode qui aurait mérité d'être plus connu, parce que la vénérable 8-bits de Nintendo tient là sa référence en matière de RPG.