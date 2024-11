WE RISE (Cosmograph)





TuNGSTeN (SAWANO)





Great Desert - Reboot Type A (Hyunmin Cho / Aejin Kwon)





Marian (Cosmograph)





The Godness Fall (Cosmograph)





Pathos Refrain (ESTi)





Hero (Moeki Harada)





Wings of Victory (Ajurika)





City Sight (ESTi)





chromosome (Feryquitous)





Take My MONEY! (Cosmograph)





I FEEL SO ALIVE (Cosmograph)





Dawn - Lively (seibin)





a long dream (Cosmograph)





PLASTIC CITY - Raid (ESTi)





Karakuri (seibi)





Khamsin (Cosmograph)





The Harvester (Cosmograph)





The Interceptor (Zekk)





Bullet Storm (NieN)





Stronghold Land Eater (Cosmograph)





Unidentified Naytiba (Keita Inoue)





The Red Hood (Cosmograph / NieN)





Sunday in the Ark (ESTi)





STEP OUT (ESTi)





Don't Forget Me (Youngjee Lee / DNAKM)





Set Sail (NieN)





Laboratory Ruins (Youngjee Lee)





Hypertube (seibin / Aejin Kwon)





Camelia (Nauts)





Raven (Oliver Good)





River (Nauts)

Si certains ne connaissent les coréens de Shift Up que depuis Stellar Blade sur PS5 (voire même simple depuis que Sony a édité leur jeu), moi mon premier jeu du studio a été Destiny Child sur mobile même si je n'y jouais qu'occasionnellement (et au final je n'avais pas bien progressé dans le mode histoire à l'arrêt du suivi du jeu). Aujourd'hui je joue pleinement à Nikke, leur second jeu mobile, et j'ai pu enfin faire et terminer Stellar Blade récemment (mon seul jeu PS5 à l'heure actuelle).Et faut dire que le studio a produit beaucoup de très bonnes musiques, on ne le dit pas assez. Je ne connais ni studio ni éditeur pas aussi prolifique niveau musique que Shift Up. ESTi et seibi font parti de mes 2 compositeurs préférés."Quelques unes"de mes musiques préférés, officiellement postées sur YouTube (sauf la dernière).Et vous, quelles sont vos musiques préférées des jeux Shift Up (Stellar Blade essentiellement j'imagine) ?