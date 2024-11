Hello la communauté, je voulais vous partager mon pétage de plomb sur call of.



Contexte:

- Je prends le game pass pour le catalogue de jeu et je profite de l'arrivée de call of pour le télécharger (200go au passage).

- Je prends warzone que j'appréciais par le passé et j'essaie de lancer le jeu



1/ chargement des sharders ... c'est simple tu peux poser ton aprem pour que ça se charge.

2/ faut redémarrer le jeu 10x . Je ne blague pas, tout est prétexte à redémarrer le jeu

3/Le solo se lance mais impossible de lancer le multi et warzone. crash sur crash, toujours ces problèmes de shaders visiblement.



J'ai une 3070 GTX. Normalement ça fait le taf.



J'ai passé 1h aujourd'hui pour lancer une partie multi. Sans succès. Enorme pétage de plomb.



Déjà c'est assez nouveau cette histoire de shaders et puis ça bug dans tous les sens, l'écran se freeze dans le menu...



Je l'ai désinstallé de rage mais je vais lui redonner sa chance.



C'est la première fois que je rencontre autant de difficultés pour lancer un jeu... hyper frustrant et incompréhensible (j'ai évidemment check les pilotes de ma carte graphique qui étaient à jours).



Bref, pour le moment c'est un bon gros FAIL