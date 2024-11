Difficile à croire que Red Dead Redemption 2 est dispo depuis plus de 6 ans désormais!J'ai recommencer une partie(j'ai déjà fini le jeu 2 fois), et bordel la claque est toujours aussi MONUMENTALGraphismes, histoire, personnages, mise en scène, soin du détail jusqu'a l'extrême,...Bref même encore aujourd'hui Red Dead Redemption II colle des claques à une grosse partie de l'industrie vidéoludique!Bref pour moi il est aujourd'hui l'un des plus grands jeux auquels j'ai pu jouer dans ma vie de joueurEt vous?Et pour le plaisir des yeux