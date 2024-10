Pour les angliciste et fan de techno, en résumé, le jeu est pour eux tout simplement un modèle de ce que devrait être un AAA sur PC en 2024. Mention spécial à la fin de la vidéo pour l'animation bluffante des cheveux (une révolution pour Bioware et ses coupes "casques").

Like

Who likes this ?

posted the 10/29/2024 at 10:04 PM by roivas