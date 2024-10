Metro



Les graphismes sont superbes - le jeu a manifestement coûté une fortune à réaliser - et nous avons adoré toutes les petites touches conviviales pour les fans, comme les infestations de créatures rampantes et l’ombre emblématique de la silhouette d’Indy lorsqu’il se déplace devant une source lumineuse.



En termes de jeu à la première personne sur Indiana Jones, il semble vraiment parfait, mais nous sommes certains qu’il plaira également à tous ceux qui n’aiment pas les films - si tant est qu’ils existent. La seule chose qui nous échappe de la démo, c’est la complexité des énigmes. Nous avons été brièvement bloqués à quelques reprises, à un stade que nous supposons encore assez précoce du jeu, ce qui est un bon signe.



Il y a un manque surprenant de prise en main et, bien que le jeu ne soit jamais aussi complexe que Fate Of Atlantis, la résolution des énigmes va bien au-delà de ce que l’on attendrait normalement d’un blockbuster triple A. Nous espérons simplement qu’il y aura une référence aux vestes en cuir à un moment ou à un autre.



Nous n’avons aucune idée du succès que rencontrera le jeu, compte tenu des dommages causés par le dernier film à la réputation de la franchise, mais nous ne trouvons aucun défaut sérieux dans ce que nous avons vu jusqu’à présent. MachineGames est depuis longtemps l’un de nos développeurs occidentaux préférés et ce jeu semble être une nouvelle évolution bienvenue de leur style maison et quelque chose qui défiera Alien Isolation en tant qu’adaptation cinématographique la plus authentique de tous les temps.

IGN



Malheureusement, j’ai rapidement manqué de temps avant la fin de ma session de démonstration. Il s’avère que j’ai passé plus de temps que je n’aurais dû dans ma fenêtre de prévisualisation limitée à explorer d’autres chemins, à faire des quêtes secondaires et à prendre des photos de Gizeh. En d’autres termes, j’ai passé un peu trop de temps à l’aventure. Comme je l’ai dit, il est clair maintenant qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien est plus un jeu d’aventure-action qu’un jeu d’action-aventure, mais après quelques heures de jeu, je l’aime pour cela. Le premier mot que vous associez à Indiana Jones est probablement « aventure », et non « action », et Le Cercle Ancien se concentre sur ce point. Je suis absolument séduit par l’aspect, le ton, le rythme et le jeu des voix (bravo à Troy Baker pour son interprétation efficace d’un Indy d’une quarantaine d’années). Ce que MachineGames a réussi à faire ici, c’est un mélange unique de gameplay.



En fait, j’ai dit dans ma première preview à quel point Indiana Jones et le Cercle Ancien me rappelait le jeu d’aventure et de furtivité à la première personne de 2004, The Chronicles of Riddick : Escape From Butcher Bay - qui a non seulement prouvé que les jeux sous licence pouvaient être incroyables (le contraire était généralement le cas à l’époque), mais aussi qu’un jeu à la première personne n’avait pas besoin d’être un jeu de tir pour être captivant. Butcher Bay a été créé par le même groupe de développeurs qui a ensuite fondé MachineGames - dont beaucoup font toujours partie du studio - et l’influence de Riddick est tout aussi évidente lorsqu’on joue à Indiana Jones et le Cercle Ancien que lorsqu’on le regarde. Je ne sais pas si le producteur exécutif Todd Howard, qui a présenté cette idée à Lucasfilm il y a de nombreuses années, avait MachineGames à l’esprit lorsqu’il l’a imaginée. Mais l’association fonctionne parfaitement et j’ai hâte de découvrir la suite des aventures d’Indy.

Gamereactor



Chaque fois que vous trouverez quelque chose dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, qu’il s’agisse d’un tas d’argent stocké par un officier nazi, d’une lettre d’une personne intéressante ou d’un artefact, vous gagnerez des points d’aventure. Ceux-ci sont utilisés pour vous acheter des améliorations, qui proviennent de livres que vous devez également trouver sur la carte. De la régénération de la santé à l’augmentation des dégâts au corps à corps en passant par les attaques à mains nues, il y a beaucoup d’améliorations à offrir à Indy dans le jeu. J’ai des avis mitigés sur le système des points d’aventure. Bien sûr, l’exploration doit être encouragée dans un jeu Indiana Jones, mais j’ai parfois l’impression qu’il ralentit ce qui pourrait être un rythme cinématographique, si vous voulez creuser pour trouver des améliorations. Il s’agit probablement d’une question de préférence personnelle, sur laquelle je n’ai pas encore pris de décision. La perspective à la première personne est également quelque chose qui m’a laissé perplexe au début. Mais après avoir joué avec, je suis désormais rassuré. Ce n’est pas la meilleure façon de s’immerger dans une aventure avec Indy, à mon avis, mais c’est la meilleure perspective pour ce que Machine Games souhaite faire avec Indiana Jones et le Cercle Ancien, en rendant les combats et la furtivité plus immersifs.



Dans l’ensemble, je ne sais toujours pas à qui s’adresse Indiana Jones et le Cercle Ancien. J’ai passé un bon moment, et l’exploration était très amusante, mais je pense que j’ai besoin d’avoir une idée plus précise de l’expérience dans son ensemble avant de pouvoir la recommander ou non. S’il n’y a que quelques espaces ouverts comme Gizeh, et des niveaux plus étroits et linéaires comme le Vatican, il pourrait impressionner au-delà des espérances, mais sinon, le gonflement risque de s’installer.

GamesBeat



J’ai été heureux de passer quelques heures avec le jeu, mais il manquait plus d’épisodes de montagnes russes pour lesquels les jeux Indy sont connus. Le niveau Gizeh en comporte une, mais je ne suis pas allé aussi loin dans ma session de jeu. Néanmoins, les bandes-annonces m’ont appris que ces éléments sont présents dans le jeu et cela me donne envie de jouer à ce titre lorsqu’il sortira.



Andersson ne précise pas encore le nombre d’heures de jeu, car il est facile de jouer le nombre minimum d’heures et de manquer plus de la moitié du contenu du jeu. Il y aura donc une grande variation dans le temps de jeu en fonction de votre style de jeu. Après avoir terminé le jeu, vous pouvez revenir en arrière et continuer à progresser dans les différents niveaux que vous avez déjà joués. De cette façon, vous pouvez vous empresser de terminer l’histoire tout en jouant l’intégralité du contenu.



Je ne peux pas encore dire que j’ai vu les meilleures parties du jeu, mais je suis sûr que je veux jouer à ce jeu comme je l’ai fait religieusement avec d’autres titres d’action-aventure comme la série Uncharted et Tomb Raider. Il est amusant de constater que ces jeux ont été inspirés par Raiders of the Lost Ark, et qu’aujourd’hui Indy rattrape son retard. Si vous avez envie de quelque chose de similaire à ces jeux plus anciens, Indiana Jones et le Cercle Ancien est fait pour vous.

Indiana Jones et le cercle ancien sortira le 9 décembre prochain sur Xbox series et Pc et plus tard au printemps prochain sur Ps5.