Pour faire le lien avec la news sur CI Games qui veut plus entendre parler d'ESG je pensais qu'il serait intéressant de se pencher sur un autre studio Polonais qui prend un chemin tout inverse et sur les conséquences récentes de ce chemin.Comme vous le savez CD Projekt a récemment annoncé abandonner le Red Engine le moteur maison de The Witcher et Cyberpunk, et qui était très bon, pour le remplacer par l'UE5On apprend récemment à travers une interview de Daniel Vavra le boss chez Warhorse Games (Kingdom Come Delivrance) qui a embauché visiblement des gens partis de CDP et qui aurait des contacts au sain de la boite, que chez CDP on galère à mettre en place l'UE5 et que pour l'aspect open world pour le prochain Witcher il n'y a encore rien de fonctionnel après plus de 2 années de travail.Endymion qui a des contacts aussi met en avant le fait que la vraie raison du passage de CDP du Red Engine à l'UE5 est du au fait qu'il ne reste tout simplement plus assez de gens compétents capables de maitriser le moteur maison.Le patron de CDP dément cela sur X, mais on peut toujours se demander pourquoi abandonner un moteur qui est très bon et donne un excellent rendu graphique (les jeux de CDP ont jusqu'à la été des claques graphiques), un moteur que vous êtes censés maitriser puisque c'est le votre, pour passer sur l'UE5 ?En effet beaucoup de gens haut placés sont partis de CDP ces dernières années pour fonder d'autres studios comme notamment Rebel Wolves qui comprend tout simplement l'ancien directeur de The Witcher 3 ou encore le scénariste principal de Cyberpunk 2077 donc des développeurs plutôt majeurs.Pour ainsi dire ont quittés CDP ces dernières années:Oui vous l'aurez compris c'est beaucoup de gens importants qui sont partis, des leads et des devs seniors. Et tous ne sont pas sur cette liste.Pourquoi tant de gens aussi importants partent dans un laps de temps plutôt court et similaire pour certains ?Jakub Szamalek le scénariste principal de Cyberpunk et un des scénaristes de The Witcher 3 à quitté CDP pour aller chez Rebel Wolves.Szamalek a été remplacé par Mary Kenney qui déjà d'une n'a pas vraiment un CV aussi bon (elle a bossée sur Spiderman Miles Morales qui est loin d'être un étalons scénaristique, ou encore le jeu Wolverine dont on en sait rien et qui peine à se montrer ou certains épisodes de jeux Telltale), hormis ca elle a eu des expérience de comics sur My Little Poney...Mais surtout Mary Kenney c'est une énorme activiste progressiste et ne s'en cache pas.Voici un article chez Dualshockers ou elle affirme qu'il faut pouvoir tirer tous les leviers possibles pour mettre en avant les LGBT dans les jeux.Bien sur lorsque CDP ont annoncés sur X qu'elle allait devenir la lead writer de Cyberpunk 2 et qu'on la pris car elle est super talenteuse, ce dont on peut objectivement douter.Remplacer Szamalek qui avait travaillé sur The Witcher et Cyberpunk mais qui a aussi écrit un certains nombre de romans (polars et autres, tres bon je vous les conseilles, certains sont en fr) par Mary Kenney qui a travaillé sur des jeux qui sont loin d'être des modèles de qualité scénaristique ou des comics du genre My Little Poney c'est complètement déséquilibré. Surtout que Kenney n'a aucune expérience en fantasy ni même en science fiction.Moi même j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer Szamalek lors d'un salon de livres en 2023 et à ce moment la il venait de quitter CDP et rejoindre Rebel Wolves, étant Polonais moi même j'ai pu parler et échanger avec lui et il a globalement confirmé ce que disent Endymion ou Vavra aujourd'hui, à savoir qu'il y a une fuite de compétences chez CDP et que beaucoup de choses ont changés ces dernières années et que le studio s'est américanisé, ils ont en outre récemment ouverts un studio à Boston et à Vancouver.Le fait que depuis 2022 il est devenu fortement déconseillé de parler en Polonais dans un studio polonais car les étrangers (americains, britanniques et canadiens particulièrement) ne se sentaient pas à l'aise avec ca au point que les haut placés ont demandés à tout le monde de communiquer en anglais, ca aussi c'est malheureusement vrai.Oui et CDP ont adopté l'ESG depuis quelques années, tout est disponibles sur leur site internet rien n'est caché.CDP ont commencés à mettre en place une charte interne sur le diversité en 2018, puis quelques années après ils ont rejoint la charte de la diversité en Pologne liée à l'ESG, et récemment ils ont complètement rejoint le programme ESG. Toutes ces chartes et programmes reposent bien sur sur un concept de discrimination positive et une obligation de diversifier ses équipes, d'ou aussi les recents studios ouverts en Amerique du Nord, Cyberpunk 2 sera développé à Boston.Certaines mauvaises langues de mauvaise foi diront qu'on dénonce une sorte de complot, bah non il n'y a aucun complot, juste une politique d'entreprise et une orientation de recrutement qui est assumée et écrite noir sur blanc sur leur site.On pourra toujours s'interroger sur la perte de compétences chez CDP et la fuite de nombreux membres importants qui concordent à cette période de 2018-2022.Le nouveau studo dans qui a été fondé par mal de membres importants de CDP.On remarquera que sur le site aucune mention de diversité ou inclusivité ou ESG, non ce qui intéresse RW c'est surtout de révolutionner le monde RPG et d'être porches de leur fans.Le nom du studio donne un petit indice aussi, Rebel Wolves, les loups qui se sont rebellés. La question est donc pourquoi se sont ils rebellés et quittés CDP. Je vous laisse imaginer la réponse.Il faudra probablement plus miser sur la qualité chez Rebel Wolves plutôt que CDP.