Pendant que certains bobos au sein d'ubisoft se permettant le luxe de faire grève au moment où leur bateau coule...plus surprenant cette fois d'apprendre que cette fois la faucheuse a tapé chez Bandai NamcoLe succès du dernier DragonBall: Sparking! Zero et l'ouverture pour le compte de Nintendo d'un nouveau studio de soutien à Mario n'arriveront pas à cacher un gros coup de mou:Donc d'après Bloomberg, plusieurs projets ont été annulé ( dont One Piece et Naruto) et dont encore plus surprenant un pour NintendoPas beaucoup de détails mais apparemment la partie mobile a tranché lourdement dans le vif.En rumeur pour pousser ses employés à dégager, Bandai Namco a opéré comme Konami (pendant sa chute) en envoyant des employés dans des postes obscurs ( pour donner un exemple tu es développeur et on te transfert au poste de gardien de l'immeuble où tu bossais avec une lampe torche pour les horaires de nuit ).Triste...la Switch cela urge pour redonner du dynamisme à l'industrie du JV et à force de retarder sa sortie l'industrie du JV est comme un avion qui plane car sans carburant pour avancer sauf que voilà à force la gravité fait son oeuvre.L'année 2024 aura été terne espérons que 2025 sonne le renouveau.il faut aussi comprendre l'industrie touchant à l'IA est venu monopoliser beaucoup des budgets de financements des investisseurs...