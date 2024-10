Voici les résultats !- Le Sorceleur s'impose largement face à L'Enfant de Dragon, qui bien qu'ayant un peu remonté dans les votes ne tient pas la comparaison. Pour certains, Skyrim se révèle être un jeu ennuyant au combats un peu périmés même si d'autres ont dit la même chose pour TW3 et son ergonomie des menus insupportable à prendre en main. Mais l'écriture des quêtes annexes qui font parti des meilleures à ce jour, de ses personnages etc on fait pencher la balance.Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !