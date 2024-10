Rappelons tout d'abord le synopsis de la série : Suite à une conspiration, Goku et ces amis sont réduits à une petite taille et redeviennent enfant (rappelant l'approche de Dragon Ball GT). Souhaitant retrouver leur taille normale, ils vont entreprendre un voyage à travers un monde nouveau et inexploré;Je viens de voir le pilot sur la plate-forme ADN, l'épisode dure environ 32 minutes. Qu'en retenir ?Et bien que cela donne envie de voir la suite !On est clairement sur une introduction qui pose le contexte et les enjeux, présentant les nouveaux antagonistes, Gomah, Degesu ainsi que le Dr Arinsu dans le Royaume des Démons qui ajoute un nouveau lore intéressant.Ce qui m'a marqué, c'est l'animation, que j'ai trouvé de très bonne qualité, à mes yeux c'est le jour et la nuit avec le début de Dragon Ball Super.Rappelons que la série se passe juste après la fin de l'arc Buu, donc exit les transformations Super Saiyan Divin, Blue etc... ici on ressent déjà une vibe qui rappelle quelque peu le début de Dragon Ball, et j'espère que ça se confirmera pour les prochains épisodes !Donc assez satisfait, c'est a peu près ce a quoi je m'attendais, j'attends maintenant d'en voir plus pour confirmer cette 1ère impression.N'hésitez pas a dire ce que vous en avez pensé également pour ceux qui l'ont vu !