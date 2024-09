Et de très loin. Fini hier soir (me manque que 1 trophée pour le platine et je m'en occupe cet après-midi). Environ 40 heures de jeu dessus.ENFIN! Enfin un projet Star Wars qui change un peu les codes en jeux-vidéo de qualité et ça fais du bien bordel! Cette fois pas de Jedi survivant à l'ordre 66 sorti du trou du cul de la galaxie ça change et tant mieux, Outlaws propose un univers solide et cohérent avec le reste de la franchise sans pondre le mot "force" ou "jedi" en rafale.L'intrigue autour des syndicats est très cool (du coup je me suis refais le film Solo: A Star Wars Story) et j'ai adorer tout simplement, c'est pas exceptionnel non plus mais clairement ça fais bien le boulot et tu ressens bien le côté "trahison" du truc à chaque instant.Les personnages principaux sont très cool (le trio de tête surtout) le reste du "crew" est bien aussi, peu d'humain et un bon paquet d'alien! Les planètes superbement bien fichue, les mondes ouverts sont bien penser avec beaucoup de choses à faire dedans. J'en aurais aimer 1 ou 2 de plus tellement c'était bien).Jeu vraiment complet avec des scènes en vaisseaux, quelques mini-jeux, un contenu vraiment conséquent en terme de quêtes, tâches, secrets ou autres activités.Techniquement c'est pas une claque c'est sûr, ça fais le taff et à chaque fois j'avais peur de me prendre mon Speeder dans la gueule dès que je l'appelaisMais sinon en dehors de quelques bug c'est bien.Franchement je ne pensais pas le prendre et bien bonne grosse surprise j'ai pris tellement plus de plaisir par rapport aux Jedi FO et Survivor c'est dingue.Là c'était du Star Wars comme je l'aime, qui propose un truc unique avec une immersion au top et beaucoup de contenu ça fais plaisir. Dans la globalité il est vraiment excellent et le côté absence de "jedi" est sûrement dû qu'a côté c'est surexploité de partout. Il se passe entre l'épisode V et VI et même ici c'est vraiment axé "syndicats du crime" même l'Empire est un peu mis de côté (en surface) un bon point.Les quelques caméos sont bien insérer mais pareil, pas une obligation je m'en serais bien passer. Mais cool quand même! Fin voilà quoi