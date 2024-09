Récemment, une tendance à la hausse des prix a été observée dans divers domaines, incluant les composants électroniques, les ordinateurs et les consoles de jeux. La récente annonce de la PlayStation 5 Pro par Sony a particulièrement marqué les esprits à l'échelle mondiale en raison de son prix élevé. Selon Nicolas Perret, ce tarif serait apparemment justifié. L'ironie de la situation réside dans le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne serait pas Sony mais plutôt Microsoft qui serait à l'origine de cette évolution du marché.



Traditionnellement, les fabricants de consoles de jeux vidéo ont adopté une stratégie de prix compétitifs pour leurs appareils de salon, allant parfois jusqu'à les vendre à perte. L'objectif de cette approche était de maximiser la base d'utilisateurs, ce qui, à son tour, stimulait les ventes de jeux, l’une de leurs principales sources de profit. Cependant, face aux difficultés de Microsoft à rivaliser avec Sony en termes de ventes de consoles, Microsoft aurait cherché à bouleverser ce modèle économique en introduisant son service Gamepass. Cette initiative aurait contraint Sony à revoir sa propre stratégie pour s'adapter à ce nouveau paradigme du marché.



La situation actuelle présente un dilemme complexe pour les fabricants de consoles. Le modèle économique traditionnel, basé sur des prix de consoles compétitifs compensés par les ventes de jeux, semble être remis en question. Confrontée à cette réalité et aux incertitudes du marché, Sony aurait adopté une nouvelle stratégie consistant à augmenter le prix de ses produits afin de garantir sa viabilité financière.



Dans le cas spécifique de la PlayStation 5 Pro, sa nature de console "mid-gen" (milieu de génération) qui implique un cycle de vie plus court que celui d'une PlayStation 5 standard aurait significativement influencé la stratégie tarifaire de Sony. L'entreprise pourrait potentiellement réaliser de meilleures marges en vendant moins d'unités à un prix plus élevé, plutôt qu'en visant un volume de ventes plus important à un prix inférieur.



Cette stratégie reflète une adaptation aux nouvelles réalités du marché, où la maximisation des revenus par unité vendue pourrait prendre le pas sur la course aux parts de marché, du moins pour certains segments de produits comme les consoles améliorées en milieu de cycle.



A méditer.



