Planet Coaster 2 embarquera les joueurs dans un vrai bac à sable géant ou les créations de parc aquatique seront mises en avant avec une vraie gestion qui sera central. Le multi apporte aussi son lot de nouveautés comme la possibilité de collaborer pour créer un empire de parcs, et ou en visite en vue subjective. Le partage de création permettra d’élargir les idées de créations. Planet Coaster 2 est a découvrir le 6 novembre sur consoles et Pc.

posted the 09/13/2024 at 04:50 PM by yanssou