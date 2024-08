Green Hawk Platoon est un futur jeu FPS multijoueur mettant en scène des petits soldats en plastique. Combattez dans la plus petite armée du monde. Faites équipe avec d'autres petits soldats en plastique et entrez en guerre contre d'autres équipes pour prendre le contrôle de la cuisine, de la chambre ou de l'arrière-cour ! Le jeu sera disponible sur Pc.

posted the 08/30/2024 at 08:37 PM by yanssou