SONY présent lors du salon a annoncé son line-up principal, pas folle la guêpe, il y aura sur le stand principal deux pôles principaux avec présentations, trailers et démos jouables des deux gros titres à venir:

Monster Hunter Wilds et Astrobot.

et

Kojima viendra aussi tenir une présentation spéciale de Death Stranding 2: On the Beach

... d'autres annonces à prévoir.



CAPCOM viendra les mains dans les poches avec:

- Ace Attorney Investigations Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC)

- Dead Rising Deluxe Remaster (PS5, Xbox Series, PC)

- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4, Switch, PC)

- Monster Hunter Now (iOS, Android)

- Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC)

- Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, PS4, PC)



...toujours pas de Pragmata alors qu'on était en droit d'avoir de nouvelles infos.