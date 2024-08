Un nouveau Dying Light a été annoncé aujourd'hui, pas le vrai Dying Light "3" mais un genre de spin of, à la base prévu comme un DLC du 2, Techland a décidé d'en faire un stand alone et il sera gratuit pour ceux possédant déjà Dying Light 2 ultimate édition.Le retour des armes à feu qui étaient absentes (au lancement) du mal aimé Dying Light 2, et la présence de véhicule comme on peut le voir sur la bande annonce.Ça sera pour une date encore inconnue sur XSX, PS5 et PC !