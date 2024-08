Après un succès fulgurant et une rupture de stock, la compilation culte sur Nintendo Switch revient en version physique dans ce nouveau tirage avec bonus sticker, suite à une forte demande (du jeu, pas des stickers).Pour rappel, la cartouche contient les jeux Final Fantasy I jusqu'au VI (le meilleur) avec des graphismes et une bande son entièrement retravaillés. Une occasion de compléter sa collection pour la modique somme de 74,99€ (soit moins cher qu'en import). On aurait aimé un retour de l'édition collector aussi...Dispo sur Amazon

posted the 08/15/2024 at 10:19 AM by nekopirate