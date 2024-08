Dialogue Vraiment Très Intéressant, épisode 45, portrait/rencontre de la comédienne Adeline Chetail.



On a tous entendu un jour sa petite voix mimi comme un ours en peluche dans un film, une pub, un jeu ou un dessin animé, sans peut-être le savoir.

"Cours, Forest", c'est elle. "Orange", c'est elle aussi. Kiki la petite sorcière, Nausicaa de la vallée du vent, Arrietty, Amalia dans Wakfu, Jinx dans Arcane, la princesse Zelda dans les derniers opus de la saga légendaire de Nintendo, ou encore Ellie dans le chef d’œuvre The Last of Us, et sa suite. Alors, Attention, cette discussion contient des spoilers sur les 2 épisodes déjà sortis. Qui ne sont plus de toute première fraîcheur donc vous saurez, j'espère, nous excuser, ou passer la séquence, c'est vous qui voyez.



Aujourd'hui influenceuse et créatrice de contenu très suivi sur les réseaux sociaux, Adeline Chetail vient nous parler d'elle, et de ses rôles, et de son approche artistique.