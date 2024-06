Microsoft

Ce titre, je l'ai suivi au départ car je suis un fan de Jet Set Radio. Puis je l'ai oublié tellement il a mit de temps. Et là, début 2024, mon indé qui me dit qu'il vient de sortir ... ni une ni 2, je sors la carte bleue et je fonce me le faire. Alors Jet Set ou pas ?+ Ambiance excellente. On retrouve ce qui faisait le charme du jeu de SEGA il y a plusieurs années, et Bomb Rush Cyberfunk le reprends avec talent.+ Plusieurs personnages avec cette fois-ci plusieurs "disciplines" (vélo, rollers, skate). Bien que le gros du jeu n'en soit pas changé, il y a quelques subtilités amenées par ces ajouts qui sont bienvenues, notamment pour certains objets cachés.+ Après un petit temps d'adaptation, le jeu se prend bien en main et nous file d'excellentes sensations. C'est super jouable, et bien que la caméra soit parfois un peu capricieuse, on est rarement enquiquiné par des lacunes à ce niveau.+ Beaucoup de bonus à choper. Le jeu est très généreux en terme de contenu à débloquer (tags, personnages, objets, ...) et nous donne donc une bonne petite durée de vie.+ Le côté hommage à Jet Set Radio réussi ...- ... bien que par moments, cela tienne plus du plagiat que de l'hommage.- Bande son en deçà de mes attentes. Alors je me dis que l'on parle d'un jeu réalisé par un petit studio mais tout de même. Là ou Jet Set Radio nous balançait une folie musicale dans les oreilles, ici on se retrouve avec une BO qui la singe sans jamais en arriver à la cheville. C'est dans le ton, mais ça manque de grandeur.- La réalisation qui accuse tout de même le coup. Alors l'avantage du cell shading c'est que ça cache vachement la misère, mais tout de même. J'ai la sensation de voir Jet Set Radio Future en 4K, sans plus.- Quelques soucis dans les explications. Parfois on galère pour avancer à cause de certaines explications foireuses (problème de trad ?) genre l'utilisation du taxi. Au début je me suis dis que j'étais con, mais en voyant le nombre de personnes qui demandait comment l'utiliser, je me dis que le soucis ne vient pas de moi ha ha ha.- La caméra n'est pas trop chiante de façon générale, mais quand elle l'est, elle ne fait pas semblant et on frôle le pétage de plombs (surtout dans les passages du monde psychique).En fait tout les avantages et les inconvénients de Bomb Rush Cyberfunk tiennent en un seul nom : Jet Set Radio. Ce jeu hommage en tire à la fois toutes les qualités d'où un charme certain et réel, mais dans le même temps il le copie (et je suis gentil en parlant de copie tant c'est un plagiat complet sur certains points et niveaux) sur tout les plans sans jamais l'égaler ou le surpasser. Alors oui, c'est un jeu indé, oui il n'a pas de budget, ... c'est d'ailleurs bien ce qui fait que j'excuse tout ses défauts. Mais certaines choses auraient pu être faites différemment et dans le bon sens. Il n'en reste pas moins que BRC est un bon petit jeu qu'il serait dommage de bouder tant les prétendants dans le genre ce font rares, et tant il reste fun une fois que l'on passe au delà de ses quelques lacunes. A faire tout de même donc.