Lors du LRG3 de ce début de soirée, WayForward a profité pour balancer un nouveau trailer de Shantae Advance, le second épisode annulé à l'époque. Toujours pas de date de sortie sur console et PC.Notez que c'est visiblement le dernier jour pour télécharger Shantae 5 sur Apple Arcade, le jeu deviendra d'ailleurs injouable sur iOS à partir du 2 juillet prochain.

posted the 06/20/2024 at 07:50 PM by masharu