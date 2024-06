Artworks/Ost

Salut à tous. Aujourd’hui petit article rapide pour partager avec vous des bonnes vibesJ’aime toujours me replonger dans de belles OST modernisées/remixées par des fans et donc je trouve souvent mon bonheur sur Youtube.Pour cet article je veux mettre en avant la chaîne d’un gars qui remixe (entre autres) des OST de jeux video en mode 80’s :. Je trouve qu’il sort de très belles choses et en plus il ne tape pas systématiquement dans des OST de jeux « safe », hyper populaires ce qui est tout à son honneur. Pour ma part ce sont surtout ses versions de l’OST du génial Final Fantasy Mystic Quest qui m’ont pluVoilà donc 3 vidéos pour vous donner une petite idée de ce qui peut vous attendre sur sa chaîne (il en ajoute assez régulièrement) :A écouter en mode chill avec du bon matos si possible ! Ca fait partie de ces "vieilleries" qu'on a pas connus comme la city pop ou des vieux openings d'anime mais que je savoure de temps en temps.