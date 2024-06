D'abord lancé sur Switch puis sur PC et enfin Xbox, le premier Octopath Traveler n'a pas encore vu le jour sur les consoles de Sony.Ce sera normalement bientôt de l'histoire ancienne car le jeu a été évalué sur PS4 et PS5.Reste a savoir si le jeu sortira en boite, avec Square-Enix tout est possible.Perso l'ayant déjà fini sur Switch je ne compte pas le racheter.Et vous?

posted the 06/04/2024 at 08:07 PM by ouroboros4