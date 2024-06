Bon si cela peut intéresser des joueurs tant mieux:Le premier nom de code partagé est, qui, selon Midori, pourrait être un nouveau remake de Zelda en 2D. En effet, le dernier remake de Zelda en 2D, Link's Awakening, avait pour nom de code « Richard » pendant son développement.Le deuxième nom de code partagé est. Ce jeu est supposé par Midori être un jeu de suivi de Nintendo Switch Sports. Le titre sportif avait pour nom de code « Elsa », probablement en référence au personnage de Frozen, dont la sœur s'appelle « Anna ». Elsa était le nom de code de la Nintendo Switch Sports.hazard, coincidence, la vérité est ailleursSquare Enix a enregistré le domaine officiel de Dragon Quest HD-2D le 24 avril. sans le chiffre 3, une rumeur parle en définitive d'une compilation des trois premiers jeux Dragon Quest.Je pense que cela me parait peut probable déjà car Sega ne serait pas dans le coup. Et puis sérieusement Nintendo ne va pas faire de cadeau à un jeu dont les ventes ne laissent pas de doute sur un intérêt quelconque financièrement du plombier, ils savent qu'ils ne feront pas énormément de vente le public n'est plus là.j'espère que vous dormirez mieux avec ces petits news