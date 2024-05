Les modifications de jeux, plus souvent appelées mods, sont très populaires sur PC. Grâce à elles, des tonnes de contenus sont créés ou altérés, ce qui bonifie souvent la longévité d’un jeu. Toutefois, il arrive que cette passion ne concorde pas avec la vision des éditeurs, ce qui semble être le cas dans cette histoire.



Toasted est un créateur de contenu qui administre une chaîne YouTube spécialisée dans les mods de la série Mortal Kombat. Dans une longue publication récente partagée sur X, Toasted affirme que Warner Bros. lui aurait envoyé une ordonnance de cessation et d’abstention, spécifiant que ses vidéos « enfreignent ses droits d’auteur ».



«

Warner Bros. menace de détruire ma chaîne YouTube et je ne sais pas quoi faire. Voici ce qui s’est passé :



Ce matin, j’ai reçu une notification d’atteinte à la propriété intellectuelle directement de Warner Brothers, indiquant que les mods Mortal Kombat de mon contenu «portent atteinte» à leurs droits de propriété intellectuelle. Il m’a été demandé de supprimer toutes les vidéos de Mortal Kombat 1 de ma chaîne, faute de quoi la société émettra un avis de violation des droits d’auteur et supprimera ma chaîne dans son intégralité.



Depuis plus de 6 mois, Warner Brothers n’a eu aucun problème avec les personnes qui modifient le jeu. @noobde lui-même a partagé un nombre incalculable de vidéos de mods et de clips les louant. Les clips de mes mods ont été vus plus d’un milliard de fois sur toutes les plateformes, ce qui m’a permis d’attirer l’attention sur le jeu et de continuer à soutenir l’équipe de développeurs avec laquelle je travaille. Mon équipe de moddeurs travaille avec moi à temps partiel et à temps plein, et les revenus de ces vidéos permettent de payer leur salaire.



Je ne peux pas non plus répondre au courriel qui m’a été envoyé directement par Warner Brothers. Je n’ai donc aucun moyen de contacter Warner Brothers ou de leur demander ce qu’ils considèrent comme une violation de leurs droits d’auteur. Il semble également que je sois le seul créateur de contenu, à ma connaissance, à avoir reçu un avis de cessation et d’abstention de la part de Warner Brothers.



À cause de tout cela, je suis maintenant obligé de retirer toutes les vidéos de ma chaîne. Ce n’est pas ce que je voulais faire, mais je pense que je n’ai pas d’autre choix. Il n’y a pas grand chose d’autre que je puisse faire pour l’instant, alors n’hésitez pas à retweeter ceci pour attirer l’attention de Warner Bros.



-Toasted »



Pour l’instant, Warner Bros. n’a pas commenté cette affaire.



Sur le site Nexus Mods, Mortal Kombat 1 compte plus de 400 mods dont certains enregistrent plusieurs milliers de téléchargements.

Génération Jeu - https://generationjeu.com/une-populaire-chaine-youtube-consacree-aux-mods-dans-la-mire-de-warner-bros/