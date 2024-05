Bonjour, A l'allumage de votre plateforme (PC - consoles), combien de secondes ou de minutes met-elle pour accéder à votre Dashboard ? En ce qui me concerne, j'ai fait un test sur un PC "2018-2019" (fait rare : la config listée est neuve car utilisée que depuis 2022) qui suit : Windows 10 détecte 4.20 Ghz par défaut (pas de modif CPU) i7 9700K 2 SSD Crucial BX500 16 Go Corsair Royal 2 GTX 1080 SLi CM Gigabyte Z390 Designare Résultat : 15 secondes.

posted the 05/26/2024 at 10:17 AM by solarr