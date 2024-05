Le jeu Ghost of Tsushima, qui fut une exclusivité PlayStation (4 et 5) bénéficie d'un portage PC depuis le 16 mai 2024.Le jeu est proposé en version DIRECTOR'S CUT, il inclut donc le jeu, l'extension Île d’Iki, mode multijoueur Legends, artbook numérique, porte-bonheur d'Hachiman, ensemble d'apparence Héros de Tsushima : Masque doré, ensemble d'armure et épée, cheval, selle.pour expérimenter l'expérience Ghost of Tsushima en solo, qu'il s'agisse du jeu principal ou de son DLC, inclus dans la version Director's Cut qui fait l'objet de ce portage sur PC. Ainsi, cela ne concerne que le multijoueur en cross-play.a découvert qu'il était possible de mixer le DLSS2 et la génération d'images issue de la technologie FSR3 d'AMD, de prime abord cela peut sembler anecdotique, toutefois, cela permet de profiter de la technologie DLSS2, propre à NVIDIA et de la génération d'images sur une carte qui ne fait pas partie de la gamme RTX 4000...- Processeur : Core i3-7100 ou AMD Ryzen 3 1200- Mémoire : 8 Go- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 5500 XT- Stockage : 75 Go SSD recommandé- Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600- Mémoire : 16 Go- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT- Stockage : 75 Go SSD recommandé- Processeur : Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600- Mémoire : 16 Go- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800- Stockage : 75 Go SSD recommandé- Processeur : Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600- Mémoire : 16 Go- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080ou AMD Radeon RX 7900 XT- Stockage : 75 Go SSD recommandé- Profitez de Ghost of Tsushima grâce à une fréquence d'images déverrouillée et des options graphiques adaptées à diverses configurations, du PC haut de gamme aux PC gaming.*- Admirez un panorama encore plus vaste grâce à la prise en charge des formats ultra-large (21:9), super ultra-large (32:9) et même en 48:9 via un triple écran.*- Améliorez les performances grâce aux technologies de mise à l'échelle et de génération d'images telles que le DLSS 3 de NVIDIA, le FSR 3 d'AMD et le XeSS d'Intel. NVIDIA Reflex et la technologie d'amélioration d'image NVIDIA DLAA sont aussi compatibles.**- Doublage japonais – Vivez une expérience plus authentique encore grâce à la synchronisation labiale du doublage japonais, possible grâce au rendu en temps réel des cinématiques sur PC.