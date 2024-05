Étant fan du manga depuis ma plus tendre enfance, j'attendais cette nouvelle édition avec grande impatience et je ne suis clairement pas déçu.Il s'agit d'une nouvelle version entièrement colorisée, qui est sorti au Japon depuis 2013, les couleurs étant celles originales d'Akira Toriyama. Ce qui marque tout de suite, c'est le format des 2 tomes : la même que celle de la perfect édition !Pour ma part j'avais fait l'impasse sur la perfect édition, possèdant toujours l'édition Glenat Pastel de mon enfance à laquelle je tiens beaucoup ainsi que pas mal de tomes de l'édition kiosque en 85 numéros des années 90.Mais mes tomes étant très usés par le temps, je me suis dis qu'avec Dragon Ball Full Color, c'est l'occasion parfaite pour refaire une collection toute belle et toute neuve, et redécouvrir cette saga légendaire sous un jour nouveau, en couleurLes 2 premiers tomes sont disponibles depuis aujourd'hui à 14,95€. Les 3 et 4 suivront début Juillet.Est-ce que cette édition Full Color vous intéresse aussi ? Comptez vous en faire la collection ?