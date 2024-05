Faites vos jeux.Oui, y'a bien des gens qui parient sur la mort de la prochaine star (Dieu que c'est morbide, mais il faut de tout pour faire un monde à ce qu'il paraît), on peut bien aussi parier sur quel sera le prochain studio à déposer le bilan.100 roupies à celui qui vise juste.Ce topic est à moitié humoristique, je m'en excuse. En vrai, vous pouvez y répondre sérieusement. Je veux dire, vous avez peut-être une idée sur le sujet, sur le studio qui fermera malheureusement ses portes de manière définitive, tôt ou tard, tant c'est la merde dans l'industrie du jv aujourd'hui, et pas que. Dans le monde du cinéma aussi avec les grèves, la qualité généralement hyper catastrophique des dernières productions du MCU et du DCU, pour ne citer qu'elles.Autre sujet, pour apporter une touche de délicatesse et de joyeuseté en ces temps fortement troubles ;Avez-vous aimé les deux jeux indés que sont Céleste et Hollow Knight ?Les avez-vous terminés à 100% ou, comme moi, même si vous avez grave kiffé ces jeux, vous avez fini par les abandonner tellement c'était dur et que ça commençait sérieusement à mettre vos nerfs à rude épreuve ?Personnellement, comme je disais, je ne les ai pas terminés à 100%, car certains moments sont vraiment chauds et même si je ne me considère pas comme un hardcore gamer (bien que j'ai quand même un très bon potentiel, soyons honnête), je les ai abandonné tous les deux vers la fin tellement c'était difficile et que j'devais sans doute pas non plus avoir assez de temps à investir, à l'époque, pour faire les dizaines, voire les centaines d'essais nécessaires pour les réussir.Comptez-vous refaire ces deux jeux-là ? Comptez-vous refaire Hollow Knight 1 avant que le second sorte dans 8 millénaires ? Vous allez l'acheter day one ?Qu'avez-vous aimé, pas aimé dans ces deux jeux ? Où avez-vous bloqué ?Navré pour le pavé. Bonne soirée à toutes et à tous ! Ou bonnes vacances pour les chanceuxUram.