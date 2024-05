Salut à tous !J'ai eu le grand malheur de précommander Stellar Blade chez Carrouf et n'ai toujours pas reçu le bonus de précommande. Je contacte donc le service client et voici leur réponse. -_-"Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas et que ce n'est pas si grave mais par principe, ça fout un peu les boules. Pensez vous que "Sonny" (comme l'a si bien écrit le commercial) peut y faire quelque chose ou est ce que je perds mon temps à les contacter ? #patatechaudeMerci pour vos conseils. Peace.