► Le jeu est actuellement en promotion sur Amazon àpour une‣ Nintendo Switch ☞ Lien ‣ PS5 ☞ Lien ‣ Xbox Series X ☞ Lien : code promo applicable en plus dès 50e d'achat sur tout le site et à activer directement sur amazon(code promotionnel de 10 € à faire valoir sur un achat éligible d'au moins 50 € jusqu'au 7 mai)Voici deux trois idées de jeux pour compléter ou réduire au alentour de 50e :- Endless Ocean Luminous Lien - Stellar Blade Lien - Sand Land Lien - Paper Mario Lien - Mario vs. Donkey Kong Lien - Princess Peach Lien - Harvestella Lien - Cadence of Hyrule Lien - FINAL FANTASY XVI Lien - Final Fantasy VII Rebirth Lien - Eiyuden Chronicle Lien - Crisis Core FFVII Lien - Shin Megami Tensei V: Vengeance Lien - Star ocean second R Lien - Dave the diver Lien - Prince of persia : the lost crown Lien