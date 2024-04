Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je voulais revenir sur le cas de Final Fantasy 7 Remake que j'ai récemment terminé (j'ai commencé une run en difficile !)et je me sens obligé de partager mon ressenti tellement le jeu m'a scotché de par le travail qui a été fourni par les équipes de square enix sur ce projet titanesque !Je vais également parler de Rebirth, Crisis Core et Advent Children car je n'ai pas réussi à résister à la tempête FF7...Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg